تركيا تحتضن الإجتماع الثالث لبرلمانات أوراسيا

أنقرة/7 تشرين الأول/ أكتوبر/إرنا- سيباشر الإجتماع الثالث لبرلمانات أوراسيا أعماله اعتبارا من يوم غد الإثنين في مدينة أنطاليا التركية.

وسيعقد هذا الإجتماع النيابي بحضور رؤساء برلمانات 20 بلدا ووفود برلمانية من 17 بلدا آسيويا وأوروبيا وسيستمر ثلاثة أيام.
وسيصل رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني' غدا الي أنطاليا بهدف حضور هذا الإجتماع وإضافة الي إلقاء كلمة خلال هذا الإجتماع الدولي، من المقرر أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية مع رئيس البرلمان التركي 'بن علي يلدريم' وعدد آخر من رؤساء برلمانات الدول المشاركة في هذا الإجتماع.
وأعلنت كل من فيتنام وأوزبكستان وتركمنستان وتركيا وتايلاند وطاجيكستان وسريلانكا وسلوفاكيا وصربيا والسعودية وروسيا وقطر والفلبين وباكستان ومنغوليا وليتوانيا ولاوس والكويت وقرغيزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والأردن واليابان والعراق وإيران وإندونيسيا وهنغاريا والصين وكمبوديا وبلغاريا وبروناي والبوسنة والهرسك وبيلاروسيا والبحرين وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وأفغانستان استعدادها للحضور في هذا الإجتماع.
علما بأن الدورتين الأولي والثانية لإجتماع برلمانات أوراسيا أقيمتا في كل من كوريا الجنوبية وموسكو.
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سياسي

برلمانات أوراسيا

أنطاليا

علي لاريجاني

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تركيا تحتضن الإجتماع الثالث لبرلمانات أوراسيا

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