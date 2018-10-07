محافظ كركوك: تحرير الحويجة مثّل انتصارا لكل العراقيين

وبمناسبة الذكري السنوية الاولي لتحرير قضاء الحويجة، الذي كان يعد احد ابرز معاقل تنظيم داعش في العراق، قال محافظ كركوك في بيان له، اليوم الاحد، 'اننا نستذكر اليوم بشرف وصدق ووفاء هذه الذكري، في يوم سطّر فيه أبناء قواتنا الأمنية وقياداتهم أروع صور التضحية والفداء والشجاعة وهم يقتحمون اخر معاقل الأرهاب الذي جثم علي صدور وارواح وقلوب المدنيين العزل'.

وأشار الجبوري الي 'انهم رفعوا في القضاء راية العراق العظيم، وكانوا مع أهلنا في مناطقنا، والتي منحنا الله شرف مشاركتهم في معركة نستذكر فيها اليوم مواقف الفداء والأباء والسمو ووحدة العراقيين ودماء الشهداء الأبطال والمغيبين وأبنائنا وأعزائنا الذين فقدناهم ونستذكرهم اليوم'.

واوضح محافظ كركوك قائلا، 'ان أهلنا بالحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد والملتقي وعموم محافظة كركوك، عانوا من بطش الأرهاب الداعشي الذي قتل ونحر وهدم ودمر وغيب رموزنا وابناءنا ومنشأتنا الخدمية، حاملا معه رسالة التدمير والقتل والفوضي، ودفع الناس الي الهجرة والنزوح، والموت المجاني، والتغيب الذي طال عشرات الالاف من عوائلنا الكريمة'.

واكد في بيانه، 'ان إرادة الله ووحدة العراقيين، وموقف رئيس مجلس الوزراء، وابطال قيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر، كانت لهم كلمتهم الفصل بوحدة الموقف والاندفاع، ليتحقق نصر لم تشهده كركوك من قبل'.

واشار الي انه بعد تحقيق ذلك الانتصار، بدأت مرحلة جديدة نحو إعادة الأمن والاستقرار، وخطة إعادة النازحين لمناطقهم، والوفاء لدماء الشهداء والمغيبين ومناطقهم المهدمة بقيادة حملة لحث الحكومة العراقية والمنظمات الدولية علي تنفيذ أوسع حملة بناء واعمار لاعادة الحياة وزرع البسمة علي شفاه أطفال المدينة، مشيرا الي 'تنفيذ مئات المشاريع الخدمية في مجال التربية والصحة والطرق والجسور والكهرباء، والتي لاتنسجم مع حجم التدمير الذي طال مناطق جنوبي كركوك وغربها'.

وتجدر الاشارة الي انه في التاسع من شهر تشرين الاول-اكتوبر من العام الماضي، تم اعلان تحقيق النصر النهائي والشامل علي تنظيم داعش الارهابي بعد طرده من كافة المدن والمناطق التي كان يسيطر عليها ومن ضمنها قضاء الحويجة.

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