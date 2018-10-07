برهم صالح: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للخروج من الاحباط والفشل

بغداد/7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ثقته القوية وأمله الكبير بان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة وفعلية للبلاد باتجاه الخروج من مرحلة الاحباط والفشل في بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وذكر بيان رئاسي عراقي، ان 'رئيس الجمهورية، برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد صباح الأحد، وفد كتلة سائرون برئاسة نصار الربيعي، الذي بارك لصالح باسم الكتلة ومؤيديها تولي مهامه الرئاسية رسمياً'.
واضاف ان 'رئيس وأعضاء الوفد أكدوا ثقتهم العالية بقدرة رئيس الجمهورية علي لعب دور فاعل وحيوي يضمن جعل المرحلة المقبلة مرحلة تحقق التغيير البناء الذي ينتظره العراقيون ويلبي طموحاتهم بالتقدم والامن والازدهار وتمنوا له ذلك'.
من جانبه أعرب الرئيس صالح عن 'تثمينه العميق لحرص السيد مقتدي الصدر علي نجاح المشروع الوطني وتشكيل حكومة راعية لمصالح العراقيين، ومعبرا عن شكره وسعادته بالزيارة وبروح الدعم والتضامن التي عبر عنها وفد سائرون'.
مؤكدا 'ثقته القوية وأمله الكبير بان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة وفعلية للبلاد باتجاه الخروج من مرحلة الاحباط والفشل في بناء مؤسسات الدولة الحديثة التي تحمل الشعب العراقي الصبر والتضحيات الغالية من أجل رؤيتها تتحقق كواقع ملموس'.
وشدد علي 'أهمية التعاون الشامل والتنسيق العالي والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية' لافتا الي أن 'الرئاسة ستولي اهتماما جادا بالالتزام بالدستور وتعميق العلاقات المؤسساتية مع الحكومة وأجهزة الدولة كافة والعمل علي تشريع القوانين المؤجلة أو المطلوبة وفي مقدمتها قانون الموارد المائية'.
وتعهد صالح بأن 'رئاسة الجمهورية ستكون لكل العراقيين بدون تمييز' مشيرا إلي 'ضرورة الانطلاق للعمل البناء معا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها اللبنة الاساسية لبناء دولة حديثة كفيلة بتلبية طموحات الشعب العراقي وتطوير النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن النهوض بالواقع الامني والخدمي في البلاد ومحاربة الفساد والترهل الاداري'.
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برهم صالح: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للخروج من الاحباط والفشل

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