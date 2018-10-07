مسؤول اممي : اللقاء مع روحاني منعطف في العلاقات بين اللجنة الاُولمبية وايران

طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 'توماس باخ' ان لقاءه الاخير مع رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني في نيويورك شكل منعطفا في العلاقات بين هذه المنظمة الدولية والجمهورية الاسلامي الايرانية.

و وصف 'باخ' خلال اللقاء اليوم الاحد مع اللجنة الاولمبية الايرانية 'سيد رضا صالحي اميري' علي هامش الالعاب الاولمبية للشباب 2018، وصف تصريحات الرئيس روحاني في الامم المتحدة بانها كانت زاخرة بالرسائل التي تبعث علي الامل حيال مستقبل الرياضة الايرانية.
واشاد المسؤول الاممي خلال اللقاء مع صالحي اميري باهتمام اللجنة الاولمبية الوطنية في ايران لعلاقاتها مع اللجنة الاولمبية الدولية؛ مردفا ان اللقاء مع الرئيس روحاني في الامم المتحدة جسّد مدي اهتمامه الكثير بشؤون الرياضة والشباب وسلامة المجتمع.
واكد باخ ان اللجنة الاولمبية الدولية ستوظف طاقاتها للتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية ان رئيس الجمهورية الايراني اتاح فرصا وآفاقا واعدة للشباب الراغبين بالرياضة والقائمين علي الشؤون الرياضية في البلاد.
و وجه صالحي اميري دعوة رسمية الي رئيس اللجنة الاولمبية الدولية لزيارة ايران.
علما ان الدورة الثالثة للالعاب الاولمبية للشباب 2018 بدأت في العاصمة الارجنتينية بوينس ايرس، منذ 6 وتستمير لغاية 18 اكتوبر الحالي؛ بمشاركة 49 رياضيا من الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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مسؤول اممي : اللقاء مع روحاني منعطف في العلاقات بين اللجنة الاُولمبية وايران

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