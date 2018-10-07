إنطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش في محيط تلعفر

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي، ان 'الحشد والجيش أطلقا عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا داعش في جبال مال ويران في محيط تلعفر فضلا عن تطهير الاراضي من العبوات الناسفة والألغام'.

وقال البيان، ان 'هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش الإجرامي'.

وأضاف، ان 'هذه العملية تأتي حرصاً من الحشد الشعبي لتوفير مدن خالية من اي مخالفات حربية ومتفجرات ضمن قواطع المسؤولية'.

وكانت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار العراقية قد اطلقت، امس السبت، عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الانبار تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول داعش.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي عن معاون قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار احمد نصر الله قوله، ان 'قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار و اللواء 13 والاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية مرورا ،بمنطقة أم تينة ،ومقالع ابراهيم، ومنطقة الخرجة'.

وأكد نصر الله، ان 'قوات الحشد الشعبي تواصل عملياتها الأمنية في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الارهابية', لافتا ان 'العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول داعش كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية وبعيدة عن التواجد الأمني'.

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