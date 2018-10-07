واعظی: تصویت البرلمان عليCFT جسد وحدة الشعب وسیادته الدینیة

وأشار محمود واعظی الي اعتماد مشروع قانون الانضمام إلي اتفاقیة مكافحة تمویل الإرهاب فی جلسة مجلس الشوري الاسلامی الیوم بأغلبیة الأصوات، موضحا أن الحكومة تثمن وتشكر جمیع أعضاء البرلمان من المعارضین والموافقین الذی ناقشوا هذه اللائحة بأمانة وببصیرة .

وصرح رئیس مكتب رئیس الجمهوریة : بالتأكید، تم الیوم اتخاذ خطوة هامة لتحسین تنظیم العلاقات المصرفیة للجمهوریة الإسلامیة.

وأكد واعظی أنه بإقرار هذه اللائحة من قبل مجلس الشوري الاسلامی، فقد تم إلغاء أحدی الذرائع الرئیسیة لعدم التعاون المالی مع الجمهوریة الإسلامیة علي المستوي العالمی، معربا عن أمله فی أن یساعد اعتماد مشروع القانون علي استقرار السوق وخفض سعر الصرف.

وصادق نواب مجلس الشوري الاسلامی فی اجتماعهم المفتوح صباح الیوم الاحد علي لائحة انضمام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الي المعاهدة الدولیة لمكافحة تمویل الارهاب 'CFT'.

یذكر انه بعد المناقشات التی جرت وطرح وجهات النظر من قبل النواب، جري التصویت علي اللائحة حیث وافق علیها 143 نائبا فیما عارضها 120 نائبا وامتنع 5 آخرون عن التصویت من اجمالی عدد النواب الحاضرین وهم 271 نائبا.

انتهي** 2344

