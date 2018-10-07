القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية:

الإدارة الجهادية عنصر رئيسي في إنماء البلاد

طهران/7 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري اليوم الأحد: إنّ حقل الإنماء والإعمار في ايران أثبت لباقي الدول كفاءة ونجاح نظام الجمهورية الاسلامية الايراني وعرضه نموذجا يُحتذَي به.

ونقلاً عن العلاقات العامة للحرس الثوري وخلال حفل تعيين قادة جدد في مقر خاتم الانبياء(ص) للبناء أضاف اللواء جعفري بأنّ الإقتدار النموذجي للثورة ونظام الجمهورية الاسلامية الايراني بات موضع اهتمام الجميع في العالم.
وأكّد اللواء جعفري علي تسجيل ايران أصناف النجاح في شتي الأصعدة رغم المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد الشعب وقال: إننا أثبتنا للعالم أنّ الشعب باستطاعته إعمار وإنماء بلده دون الحاجة الي مد يد الحاجة الي القوي الأجنبية في ظل التزامه بالإدارة الصحيحة والعمل في إطار تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ الثورة.
وأشاد اللواء جعفري بالكفاءة الدفاعية والأمنية والي التقدّم الذي أحرزته ايران في هذين المجالين، لافتاً الي دور حرس الثورة الاسلامية في إنماء وإعمار البلد متحلياً بالشعور بالمسؤولية والالتزام الديني.
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الإدارة الجهادية عنصر رئيسي في إنماء البلاد

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