إزاحة الستار عن نقش بارز يعود الي العصر الأخميني

طهران/7 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – تم اليوم الأحد إزاحة الستار عن نقش بارز يعود لفترة الحكم الأخميني قبل بيعه في مزاد علني في نيويورك بسعر 2.5 مليون دولار بفضل المتابعة القانونية الايرانية لإستعادته.

وقال مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث الثقافي الصناعات اليدوية والسياحة علي أصغر مونسان اليوم الأحد خلال حفل إزاحة الستار عن هذه القطعة الأثرية: إننا نهنئ الشعب الايراني المحب للثقافة بمناسبة إستعادة هذا النقش البارز بعد 80 سنة من إبعاده عن الوطن الاُم.
وقامت منظمة التراث الثقافي بمتابعة من جانب وزارة الخارجية ومكتب ايران لدي منظمة الامم المتحدة بمنع عرض هذه القطعة التاريخية في مزاد علني بنيويورك عبر رفع شكوي الي محكمة نيويورك العليا التي أصدرت الحكم بملكية ايران لهذه القطعة الأثرية.
وعاد رئيس الجمهورية حسن روحاني بعد عودته من إجتماع الجمعية العمومية بهذه القطعة التي سيتم عرضها في المتحف الوطني الايراني ثم نقلها الي موطنها الأول في مَعلَم «تَخت جَمشيد» الأثري قرب مدينة شيراز (جنوب البلاد).
انتهي** ع ج** 1837



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فرهنگي

العصر الأخميني

مونسان

تخت جمشيد

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إزاحة الستار عن نقش بارز يعود الي العصر الأخميني

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