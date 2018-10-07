القائد العام لقوات الشرطة:

سيتولي 30 الف شرطي مهمة توفير الأمن لزوار ذكري الأربعين

قم/7 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال القائد العام لقوات الشرطة الايرانية العميد حسين أشتري اليوم الأحد: إنّ 30 الف شرطي سيتولون مهمة توفير الأمن لزوار ذكري أربعينية الامام الحسين عليه السلام في ثلاثة معابر حدودية وهي شلمجة ومِهران وجذابة.

وخلال لقائه سماحة آية الله محمد علي علوي جرجاني من مراجع التقليد أضاف العميد أشتري بأنّ الشرطة تعتزّ بأداء واجبها و المسؤوليات المحالة اليها بروح جهادية وتعتبر توفير أمن زوار ذكري الأربعين نجاحاً لها.
وقال العميد أشتري: إنّ ما يزيد عن مليوني زائر من الايرانيين سينطلقون نحو العتبات المقدسة (في العراق) في ذكري الأربعين عبر حدود البلاد معلناً عن قرار إحالة مهمة توفير الأمن لهؤلاء الزوار الي قوات الشرطة.
وأكّد العميد إشتري علي إتّباع الشرطة لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وتواجدها في الوسط الايراني بكل ما اُوتيَت من قوة لافتاً الي مساعي هذه القوة للنجاح في أداء مهامها علي أفضل نحو.
وأشار القائد العام لقوات الشرطة الي مهام قامت بها الشرطة في مكافحة المخلين باقتصاد البلد وإحالتهم الي القضاء مشيداً بدورها في توفير الأمن والإستقرار للمواطنين في محافظة قم (وسط البلاد).
يُذكر بأنّ الخامس حتي الحادي عشر من تشرين الأول/ اكتوبر هو اُسبوع الشرطة في ايران.
انتهي** ع ج** 1837



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سيتولي 30 الف شرطي مهمة توفير الأمن لزوار ذكري الأربعين

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