محكمة لاهاي تبت غدا بشكوي إيران من اميركا

وبعد البت في شكوي ايران ضد اميركا بسبب نقضها لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بينهما في العام 1955، ستعقد محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي) جلسة استماع عامة في قاعة السلام في لاهاي بهولندا، غدا ولمدة أربعة أيام، حول ملف الاستيلاء علي ملياري دولار من اموال إيران في امريكا وانتهاك معاهدة الصداقة.

وكان قضاة محكمة العدول الدولية في لاهاي قد اعلنوا بالاجماع اهلية المحكمة للبت في شكوي ايران ضد اميركا بسبب نقضها لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بينهما في العام 1955 ، واصدرت القرار بالغاء الحظر علي الادوية والاغذية والسلع المتعلقة بالشؤون الانسانية والجوية من قبل اميركا ضد ايران.

وتضمن قرار المحكمة الموقت انه علي اميركا وفقا لمعاهدة الصداقة المشار اليها، ازالة جميع العقبات الناجمة عن الحظر الاميركي المفروض قبل شهرين فيما يتعلق بصادرات الادوبة والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والطائرات وقطع غيارها واجراءات التفتيش المتعلقة بها وان تضمن امكانية اجراء المعاملات المالية المتعلقة بهذا القرار.

انتهي** 2344

