يجب تسخير جميع الامكانيات لمساعدة متضرري السيول

وافادت ارنا اليوم الاحد نقلا عن المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس 'حسن روحاني كلف وزير الداخلية ' عبدالرضا رحماني فضلي' وامره بتسخير كافة الامكانات اللازمة لمساعدة المحافظات التي تعرضت للسيول خلال اليومين الاخيرين.

واكد الرئيس علي ضرورة الاخذ بالتحذيرات التي تقوم بها دائرة الانواء الجوية فيما يتعلق بهطول الامطار بنسب كبيرة خلال الاشهر القادمة مطالبا الاجهزة المعنية بان تكون علي اهبة الاستعداد لمواجهتها.

كما اكد الرئيس روحاني علي ضرورة التنسيق بين جميع قوي الطوارئ مطالبا الهلال الاحمر والاسعاف بان يكونوا علي استعداد تام لمواجهة اي طارئ.

كما طالب الرئيس روحاني من وزير الصحة بتسخير جميع الامكانات الطبية والاسعافية في جميع المراكز العلاجية لعلاج المصابين جراء السيول التي اجتاحت شمال البلاد.

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