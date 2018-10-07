في لقاء خاص مع ارنا/مستشار برهم صالح:

الاقوال المنتسبة لرئيس الجمهورية المناهضة لايران عارية عن الصحة

اربيل/7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- كذب المستشار الاعلامي لرئيس جمهورية العراق الاقوال المناهضة لايران المنتسبة للرئيس مؤكدا علي ان سياسة العراق هي اقامة علاقات جيدة مع جميع دول الجوار وخاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وفي لقاء خاص مع مراسل ارنا اعتبر 'محمد اورامي' ان ما نشر في الفضاء الافتراضي من مواقف منتسبة للرئيس برهم صالح في عزمه علي عدم شراء الكهرباء من ايران وضرورة خروج 'المليشيات الايرانية' من العراق وكل ما نسب اليه هو كذب وعار عن الصحة.
واضاف انه تم نشر هذه الاخبار علي انها اخر تغريدة للرئيس العراقي علي حسابه في تويتر في الوقت الذي لايوجد حساب رسمي لبرهم صالح في الانترنت .
واكد اورامي علي تكذيبه هذه الاخبار وقال ان هذه الاخبار تم نشرها عن طريق حسابات تويترية مزورة لا ترتبط برئيس جمهورية العراق.
واضاف اورامي: ان اللقاء الاعلامي الوحيد لبرهم صالح بعد تسلمه مقاليد الرئاسة كان مع قناة العراقية ولم تكن له لقاءات اعلامية اخري بتاتا.
واكد المستشار الاعلامي لبرهم صالح ان بعض الحسابات المزورة تقوم بنشر اخبار كاذبة الغاية منها اثارة توترات .
وفيما يتعلق بسياسات الرئيس المنشودة قال اورامي: ان سياسة الرئيس العراقي الجديد ترتكز علي تنمية العلاقات وعلي جميع الاصعدة مع الدول المجاورة وخاصة ايران.
وصرح اورامي ان برهم صالح له حساب رسمي واحد في تويتر( ذوعلامة صح زرقاء) مؤكدا عدم الاخذ بغيره من المستخدمين.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الاشهر الاخيرة انتشار اخبار كاذبة الهدف منها تخريب العلاقات بين ايران والعراق ومنها اقوال منسوبة لمسئول دولة ضد اخري و نشر صور وافلام مفبركة عن وجود تصادمات و افعال لا اخلاقية يقوم بها زوار ومسافرو البلدين.
وكان السفير الايراني لدي بغداد 'ايرج مسجدي' قد حذر يوم امس السبت خلال ملتقي في كربلاء من وجود اياد امريكية واسرائيلية وبعض الدول الاقليمية للنيل من العلاقات الجيدة بين العراق وايران.
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الاقوال المنتسبة لرئيس الجمهورية المناهضة لايران عارية عن الصحة

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