اجتماع طوكیو للعلوم والتكنولوجیا؛

غلامی: لتحقیق التبادل الأكادیمی بین الدول دون قیود

طهران/ 7 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - أكد وزیر العلوم والابحاث والتكنولوجیا فی الدورة الخامسة عشرة لندوة العلوم والتكنولوجیا فی المجتمع، علي ضرورة تدویل التعلیم وأكد علي التبادل الأكادیمی والعلمی دون قیود لتطویر العلوم والتكنولوجیا.

منصور غلامی، الذی سافر إلي طوكیو بالیابان، لحضور اجتماع الدورة الـ15 لندوة العلوم والتكنولوجیا فی المجتمع، اشار الي أهمیة التبادل الدولی للعلم بین العلماء وتحقیق قفزات علمیة وإزالة الحدود والقیود امام تحقیق التنمیة المستدامة.
وبحسب وزارة العلوم الیوم الاحد، فان وزیر العلوم والتكنولوجیا شارك فی ندوة لوزراء العلوم والتكنولوجیا عقدت فی طوكیو بمشاركة وزراء العلوم من 20 دولة و برئاسة وزیر العلوم والتكنولوجیا الیابانی.
من خلال تقدیم تقریر عن تقدم العلم والتكنولوجیا وإنجازاته وتطور الجامعات ومراكز البحوث فی البلاد، صرح وزیر العلوم : العلم ظاهرة دولیة تنتمی إلي جمیع الشعوب فی جمیع أنحاء العالم وإن فرض العقوبات والقیود العلمیة والاقتصادیة تتعارض مع حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة وغیر مقبولة لدینا.
وسیتحدث غلامی فی اجتماع 'التغیر المناخی' بعد انتهاء المائدة المستدیرة لوزراء العلوم والتكنولوجیا، والذی یسعي إلي تحقیق التنمیة المستدامة فی العالم باستخدام العلم والتكنولوجیا.
انتهي** 2344



برچسب ها

علمی آموزشی

التبادل الجامعی

غلامی

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

غلامی: لتحقیق التبادل الأكادیمی بین الدول دون قیود

معظم المشاهدات

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

العربی بوست:

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

أحدث الأخبار

دبلوماسية الخطف والقتل.. خاشقجي ليس الأول بتاريخ السعودية

دبلوماسية الخطف والقتل.. خاشقجي ليس الأول بتاريخ السعودية

يجب تسخير جميع الامكانيات لمساعدة متضرري السيول

رئيس الجمهورية :

يجب تسخير جميع الامكانيات لمساعدة متضرري السيول

الاقوال المنتسبة لرئيس الجمهورية المناهضة لايران عارية عن الصحة

في لقاء خاص مع ارنا/مستشار برهم صالح:

الاقوال المنتسبة لرئيس الجمهورية المناهضة لايران عارية عن الصحة

نشاط الشركات الايرانية القائمة علي المعرفة في الحقل الزراعي بأفريقيا

نشاط الشركات الايرانية القائمة علي المعرفة في الحقل الزراعي بأفريقيا

غلامی: لتحقیق التبادل الأكادیمی بین الدول دون قیود

اجتماع طوكیو للعلوم والتكنولوجیا؛

غلامی: لتحقیق التبادل الأكادیمی بین الدول دون قیود

موضوعات مرتبط