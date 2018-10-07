غلامی: لتحقیق التبادل الأكادیمی بین الدول دون قیود

منصور غلامی، الذی سافر إلي طوكیو بالیابان، لحضور اجتماع الدورة الـ15 لندوة العلوم والتكنولوجیا فی المجتمع، اشار الي أهمیة التبادل الدولی للعلم بین العلماء وتحقیق قفزات علمیة وإزالة الحدود والقیود امام تحقیق التنمیة المستدامة.

وبحسب وزارة العلوم الیوم الاحد، فان وزیر العلوم والتكنولوجیا شارك فی ندوة لوزراء العلوم والتكنولوجیا عقدت فی طوكیو بمشاركة وزراء العلوم من 20 دولة و برئاسة وزیر العلوم والتكنولوجیا الیابانی.

من خلال تقدیم تقریر عن تقدم العلم والتكنولوجیا وإنجازاته وتطور الجامعات ومراكز البحوث فی البلاد، صرح وزیر العلوم : العلم ظاهرة دولیة تنتمی إلي جمیع الشعوب فی جمیع أنحاء العالم وإن فرض العقوبات والقیود العلمیة والاقتصادیة تتعارض مع حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة وغیر مقبولة لدینا.

وسیتحدث غلامی فی اجتماع 'التغیر المناخی' بعد انتهاء المائدة المستدیرة لوزراء العلوم والتكنولوجیا، والذی یسعي إلي تحقیق التنمیة المستدامة فی العالم باستخدام العلم والتكنولوجیا.

انتهي** 2344

