نشاط الشركات الايرانية القائمة علي المعرفة في الحقل الزراعي بأفريقيا

وجاء في المذكرة: إنّ مركز تنمية التقنية البيئية الايراني يدعم الشركات الأفريقية الناشطة في مجال التقنية البيئية الزراعية في تمهيد الأرضية لتواجد مستمر للشركات الايرانية القائمة علي المعرفة والعاملة في قطاع تقنية البيئة الزراعية في أفريقيا عبر ايجاد حقول زراعية استعراضية وخلق مناخ ملائم.

كما أكدت المذكرة علي توفير أجواء تخدم تسريع عمليات التصدير من الشركات الايرانية ذات الصلة الي اوغندا فضلاً عن ترويج التقنية البيئية الزراعية في هذا البلد الأفريقي عبر تعليم أساليب الزراعة الصديقة للبيئة.

و تنص المذكرة علي «توفير أرضية نقل المهارة الفنية وإبرام عقود تخدم عملية نقل التقنيات بين ايران واوغندا في مجال التقنية البيئية الزراعية» وكذلك «القيام بأبحاث دقيقة في الشأن الزراعي داخل القارة الأفريقية خاصة في اوغندا بغية توفير إمكانية تنمية التعاون الثنائي للزراعة المتطورة».

وستكون هذه المذكرة سارية المفعول لثلاث سنوات ومؤهّلة للتمديد عند إتفاق البلدين علي ذلك.

انتهي** ع ج** 1837

