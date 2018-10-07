ظريف: البرلمان الايراني أمام قرار تاريخي

وأضاف ظريف في جلسه دراسة لائحة انضمام ايران الي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب بأنّ ايران إستطاعت الحاق الهزيمة بالولايات المتحدة الأمريكية مثلما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية وذلك من خلال نجاحها في ابطال مفعول الحظر الذي فرضته واشنطن.

وقال ظريف: إنّ ايران ألحقت مراراً الهزائم بواشنطن بفضل الصمود الشعبي والتدبير الذي تتحلي به، مؤكداً علي مواصلة ايران إلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة.

وتابع ان الرئيس الأمريكي اخفق في تاليب المجتمع الدولي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال إجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة موكدا ان اجتماع مجلس الأمن تحول الي اجتماع لمحاكمة السياسات الأمريكية المتفرّدة.

وعزا وزير الخارجية الايراني هذا النجاح الايراني الي دراية الشعب ودراية سماحة قائد الثورة الاسلامية وقرارات مجلس الشوري الاسلامي ومتابعة مسؤولي البلاد لملف الإتفاق النووي.

وقال ظريف: إنّ الإتفاق النووي بيّن للرأي العام العالمي أحقيّة الشعب الايراني وفضَح الكيان الصهيوني المجرم ونتنياهو الذي باتت استعراضاته موضع سخرية واستهزاء في شتي الأوساط الدولية.

انتهي** ع ج** 1718

