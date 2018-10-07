زيادة بنسبة 13٪ في الصادرات غير النفطية وانخفاض بنسبة 12٪ في الواردات خلال 6 أشهر

في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، تم تصدير أكثر من 56 مليون و 644 طنا من السلع غير النفطية، التي انخفضت بنسبة 3.27 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حسب ما أوردته إرنا حول الجداول الإحصائية المنشورة في الجمارك. خلال هذه الفترة، دخلت البلاد 16 مليونا و220 طن من السلع، والتي انخفضت بنسبة 9.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تظهر إحصائيات الجمارك أنه في الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام، تم استيراد 13 مليونا و 963 ألف طن من السلع بقيمة 18 مليارا و 839 مليون دولار.

معظم صادرات البلاد في النصف الأول من هذا العام كما في السابق كانت الي الدول الخمس وهي الصين والعراق والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والهند.

ومن بين الدول التي تستورد السلع الإيرانية، يحتل العراق مكان الصدارة. خلال هذه الفترة، تم تصدير 9 ملايين و618 ألف طن من البضائع بقيمة 4 مليارات و 564 مليون دولار إلي العراق، والذي سجل نموا من حيث القيمة بنسبة 44.58٪ ومن حيث الوزن 45.32 بالمائة.

انتهي** 2344

