مسؤول جامعي بولندي في تصريح لارنا:

مجالات التعاون الدولي متاحة في الجامعات الإيرانية

طهران/ 7 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - إيرنا - قال رئيس قسم هندسة البوليمرات في كلية الهندسة الميكانيكية والإدارة في جامعة بوزنان للتكنولوجيا في بولندا، إن مجال التعاون الدولي متاح في الجامعات الإيرانية، وقال إن قبول الطلاب الإيرانيين المميزين في الجامعات البولندية يتم بشكل جيد.

وقال 'توماس استرزينسكي'، علي هامش المنتدي العلمي والتقني المشترك الأول لجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، مع أساتذة من 13 دولة في حديث مع مراسل وكالة إرنا حول التعاون الأكاديمي بين الجامعات الإيرانية والأجنبية: إن التعاون بين الجامعات البولندية والجامعات الإيرانية قد بدأ، وتعمل الجامعات منذ أشهر حول مشاريع مشتركة، بما في ذلك قبول الاساتذة والطلاب .
وقال إن قبول الطلاب الإيرانيين النخب في الجامعات البولندية يتم بشكل جيد.
وحول التقدم العلمي في إيران قال إن تحسين مجال التعاون الدولي له أهمية كبيرة، وهو متاح في الجامعات الإيرانية.
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مجالات التعاون الدولي متاحة في الجامعات الإيرانية

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