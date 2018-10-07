تنفیذ المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' الأمنیة فی منطقة كامیاران

سنندج/ 7 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - إنطلقت المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' الیوم الأحد فی منطقة كامیاران الواقعة بمحافظة كردستان (شمال غرب ایران) بمشاركة القوات المدرعة والمحمولة جواً وقوات المدفعیة والقوات الخاصة والطائرات المسیرة للقوة البریة للحرس الثوری.

و بدأت المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' بحضور قائد القوة البریة للحرس الثوری الإیرانی العمید محمد باكبور، ونائب قائد الحرس الثوری لشؤون التنسیق العمید علی فدوی ومحافظ كردستان بهمن مرادنیا وقادة مقر سید الشهداء (ع) وقوات بیت المقدس للحرس الثوری فی كردستان، و برمز یا أباعبدالله الحسین (ع).
وتتمثل إحدي المهام فی الإعلان عن هذه المناورات، التدریب علي المدفعیة الثقیلة و المدرعات والعملیات المحمولة جوا والغارات اللیلیة والكمائن .
و بعد تنفیذ اثنین من المناورات الامنیة فی جنوب شرق البلاد والمناورات الامنیة العام الماضی فی منطقة اشنویة ومرتفعات كفارستان، الواقعة بمحافظة اذربایجان الغربیة (شمال غرب ایران)، والتی حققت نتائج جیدة جدا، تم الیوم تنفیذ المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' الأمنیة فی منطقة كامیاران ومرتفعات شاهو.
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تنفیذ المرحلة النهائیة من مناورات

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