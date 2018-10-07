و بدأت المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' بحضور قائد القوة البریة للحرس الثوری الإیرانی العمید محمد باكبور، ونائب قائد الحرس الثوری لشؤون التنسیق العمید علی فدوی ومحافظ كردستان بهمن مرادنیا وقادة مقر سید الشهداء (ع) وقوات بیت المقدس للحرس الثوری فی كردستان، و برمز یا أباعبدالله الحسین (ع).

وتتمثل إحدي المهام فی الإعلان عن هذه المناورات، التدریب علي المدفعیة الثقیلة و المدرعات والعملیات المحمولة جوا والغارات اللیلیة والكمائن .

و بعد تنفیذ اثنین من المناورات الامنیة فی جنوب شرق البلاد والمناورات الامنیة العام الماضی فی منطقة اشنویة ومرتفعات كفارستان، الواقعة بمحافظة اذربایجان الغربیة (شمال غرب ایران)، والتی حققت نتائج جیدة جدا، تم الیوم تنفیذ المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' الأمنیة فی منطقة كامیاران ومرتفعات شاهو.

انتهي** 2344

