روسية تسلم العراق دفعة ثانية من المدرعات المتطورة

بغداد/7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تسلم الجيش العراقي الدفعة الثانية من مدرعة المشاة الروسية الصنع 'بي أم بي-3'، وفقا للمصادر المحلية.

وظهرت صور للحاويات المزودة بمعدات التدريب علي شبكة الإنترنت، والتي سيتم استخدامها للتدرب علي أحدث التقنيات الروسية.
ووفقاً لخبراء عسكريين، فإن مركبات المشاة القتالية سوف تزيد بشكل ملحوظ من قدرات القوات البرية العراقية، المجهزة بشكل أساسي بمركبات 'بي إم بي —1' السوفيتية القديمة، ومعدات أمريكية الصنع.
ووفقا لبعض التقارير، يوجد في النسخة العراقية من 'بي أم بي-3' حماية إضافية في البرج والبدن ونظام تحديد الهدف حديث مع قناة تصوير حراري، وتم تثبيت مكيف هواء أيضا للعمل في مناخ حار.
والمركبة مسلحة بمدفع 100 ملم ومدفع 30 ملم وثلاثة مدافع رشاشة 7.62 مم. محرك قوي يوفر حركة جيدة.
و'بي إم بي-3' هي مركبة قتالية مدرعة روسية تعد من أحدث العربات من هذا النوع في الترسانة الروسية، وتم تطويرها في بداية الثمانينيات، حتي عام 1987 حيث ظهرت في صفوف القوات المدرعة السوفيتية سابقاً.
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، في شباط/ فبراير الماضي، عن استلام العراق الدفعة الأولي من الدبابات الروسيةТ-90С ضمن عقد يتسلم العراق بموجبه 73 دبابة من الطراز المذكور.
وتسلمت ايضا في حزيران/ يونيو الماضي، دفعة ثانية من الدبابات من نفس الطراز بلغ عددها 29 دبابة، علي أن تتبعها دفعات لاحقة.
وجاء ذلك نتيجة للعقد المبرم مع الجانب الروسي حول تزويد الجيش العراقي بدبابات. وهذه الدبابات تم تزويدها للفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي كونها الفرقة الوحيدة التي تمتلك الدروع والية العمل في هذا الصنف العسكري.
وتمتلك الدبابة الروسيةТ-90С كفاءة نارية عالية وقدرة استثنائية كبيرة علي المناوره.
ويتضمن العقد المبرم مع الجانب الروسي بهذا الشأن أيضا تدريب طواقم الدبابات علي كيفية استخدامها وإدامتها وكذلك قيام الجهة الروسية بمسؤولية صيانة الدبابات وتجهيزها بالعتاد اللازم لديمومة عملها.
وللعراق تعاون عسكري كبير مع الجانب الروسي في مجال التجهيز والتسليح وأيضا في مجال الدروع والطيران.
انتهي ع ص ** 1718



برچسب ها

سياسي

العراق

مدرعات روسية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روسية تسلم العراق دفعة ثانية من المدرعات المتطورة

معظم المشاهدات

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

العربی بوست:

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

مبعوث الحكومة البریطانیة الخاص لشؤون التجارة مع إیران:

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

أحدث الأخبار

مجالات التعاون الدولي متاحة في الجامعات الإيرانية

مسؤول جامعي بولندي في تصريح لارنا:

مجالات التعاون الدولي متاحة في الجامعات الإيرانية

ردة فعل واشنطن حيال قرار محكمة لاهاي بيّنت مدي الغطرسة الامريكية

خبير قانوني كندي:

ردة فعل واشنطن حيال قرار محكمة لاهاي بيّنت مدي الغطرسة الامريكية

تنفیذ المرحلة النهائیة من مناورات `محرم` الأمنیة فی منطقة كامیاران

تنفیذ المرحلة النهائیة من مناورات 'محرم' الأمنیة فی منطقة كامیاران

مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

روسية تسلم العراق دفعة ثانية من المدرعات المتطورة

روسية تسلم العراق دفعة ثانية من المدرعات المتطورة

موضوعات مرتبط