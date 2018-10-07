مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

طهران/7 تشرین الاول/اكتوبر/ارنا- وافق اعضاء مجلس الشوري الاسلامی علي انضمام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الي معاهدة مكافحة تمویل الارهاب (CFT).

وافاد مراسل ارنا البرلمانی ان اعضاء مجلس الشوري الاسلامی وفی جلستهم الیوم الاحد قاموا ببحث انضمام ایران لمعاهدة مكافحة تمویل الارهاب(CFT) ووافقوا بمجموع 143 صوتا علي انضمام ایران لهذه المعاهدة.
وشارك فی التصویت الذی جري بشكل سری271 نائبا حیث كانت النتائج 143 صوتا موافقا مقابل 120 معارضا كما امتنع 5 نواب عن التصویت.
وتحوی اللائحة علي مقدمة و 28 مادة وملحق واحد حیث وافق المجلس علي الانضمام الیها بشروط.
وحضر الجلسة محمدجواد ظریف وزیر الخارجیة ممثلا عن الحكومة وقام بالدفاع علي انضمام ایران للمعاهدة.
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مجلس الشوري الاسلامی یوافق علي انضمام ایران الي معاهدة CFT

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