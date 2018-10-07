توقعات بأكتمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال اسبوعين

وفيما اوضحت عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف البناء، زهرة حمزة البجاري، في تصريح صحفي، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيختار اعضاء كابينته الوزارية من خارج اعضاء مجلس النواب، رجحت، إكمال تشكيل الكابينة الوزارية خلال الأسبوعين المقلبين قبل انتهاء المدة الدستورية، قائلة 'ان الكابينة الوزارية قد تكتمل خلال الأسبوعين المقبلين، ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل عبد المهدي، حيث ان جميع الكتل السياسية ومجلس النواب ملتزمين بالتوقيتات الدستورية لإكمال تشكيل الحكومة'.

وأضافت البجاري، 'ان عبد المهدي سيختار الكابينة الوزارية وفق التخصص والكفاءة بعيدا عن فرض المرشحين من قبل الأحزاب السياسية، وانه سيلتزم بعدم قبول إي نائب لتولي منصب وزاري في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة'.

وكان رئيس الجمهورية المنتخب برهم صالح، قد كلف في الثالث من شهر تشرين الاول-اكتوبر الجاري، السياسي المستقل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

من جانبه شدد زعيم التيار الصدري، ورئيس تحالف سائرون السيد مقتدي الصدري في وقت سابق علي ضرورة ابعاد الحكومة الجديدة عن تأثيرات الاحزاب، لاسيما الوزارات الامنية، داعيا الي ان يتولاها شخصيات من التكنوقراط المستقل، وان تكون تحت اشراف رئيس الوزراء، ونفس الشيء بالنسبة للمفاصل المتعلقة بمحاربة الفساد، وكذلك شدد الصدر علي ضرورة الابتعاد عن منهج توزيع المناصب علي اساس الانتماءات الحزبية، بل علي اساس الكفاءة والنزاهة والمقبولية ووفق ضوابط واسس قانونية صحيحة يراعي فيها العدل والانصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية'.

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