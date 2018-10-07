قائد الثورة الاسلامیة ردا علي سؤال لاریجانی بشان ' FATF'

لا مانع من فحص هذه القوانین فی البرلمان

طهران/ 7 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - استمرارا لدراسة مشروع قانون مكافحة تمویل الإرهاب CFT، قرأ رئیس مجلس الشوري الإسلامی نص السؤال وجواب قائد الثورة الإسلامیة حول هذا الموضوع وجاء فی الرسالة: لا مانع من فحص هذه القوانین فی البرلمان.

وجاء فی الرسالة الجوابیة لسماحة ایة الله العظمي السید علی الخامنئی التی ابلغها سید علی اصغر حجازی وقرأها رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی فی الجلسة العلنیة الیوم الاحد : بعد السؤال الهاتفی لرئیس المجلس بشأن معارضة اوعدم معارضة قائد الثورة الاسلامیة لدراسة اللوائح الأربعة والاتفاقیات فی مجلس الشوري الاسلامی، و إثر توجیهات سماحة القائد خلال لقائه نواب مجلس الشوري الاسلامی، فان قائد الثورة الاسلامیة أعلن : ما قلته خلال اللقاء مع النواب بشان اللوائح الاربعة والاتفاقیات كان یتعلق بمبدأ الاتفاقیات ولیس اتفاقیة محددة. لذلك ، أنا لا أعارض فحص هذه القوانین فی مجلس النواب لتأخذ مسارها القانونی.
وناقش مجلس الشوري الاسلامی خلال اجتماعه صباح الیوم الاحد لائحة انضمام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الي المعاهدة الدولیة لمكافحة تمویل الارهاب (CFT).
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قائد الثورة الاسلامیة

لائحة مکافحة تمویل الارهاب

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لا مانع من فحص هذه القوانین فی البرلمان

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