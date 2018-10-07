كلانتري: امريكا باتت عاجزة عن القيام بأي شئ جديد

طهران/7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة حماية البيئة'عيسي كلانتري' في اشارة الي عجز امريكا عن القيام بأي شئ جديد قال: ان الاتحاد الاوروبي اعلن انه لم يخطر بباله ان يقف يوما ما بوجه امريكا من اجل ايران.

واضاف كلانتري اليوم الاحد في اجتماع لمدراء المحافظات ان الاتحاد الاوروبي قال علي شعوبنا ان تعلم ان جميع دول العالم ترغب في الحفاظ علي الاتفاق النووي وفقط امريكا هي المعارضة لهذا الاتفاق.
واشار الي لوائح FATF وقال ان معارضيها ينظرون الي هذه اللوائح بانها تهدد مصالحهم ولا يرغبون بان يطلع احد علي مايقومون به.
واشار كلانتري الي انه لايجاد فرصة عمل واحدة لخريجي الجامعات بحاجة الي مئة الف دولار وقال نحن بحاجة الي استثمارات بمبلغ اربعمائة مليار دولار لايجاد فرص عمل لاربعة ملايين من خريجي الجامعات لذلك علينا تهيئة الظروف لاستقطاب المستثمرين.
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سياسي

الاتفاق النووي

الاتحاد الاوروبي

كلانتري

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كلانتري: امريكا باتت عاجزة عن القيام بأي شئ جديد

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