لدينا رصد تام لنشاط القوات العسكرية الآتية من خارج المنطقة

وخلال تصريح له لمراسل وكالة إرنا أضاف الإدميرال محمدي بأنّ إلمام قوات ايران بالمعلومات عن القوات الأجنبية المتواجدة في المنطقة جعتلها قادرة علي معرفة هذه القوات كقدرة الشرطة علي معرفة لص في حي من الأحياء وبكل بساطة.

وقال الإدميرال محمدي إنّ رصدنا التام للمنطقة جعلَنا نتعرف علي الداخل اليها والخارج منها وعلي جميع النشاطات التي تقوم بها القوات الأجنبية هنا وذلك بفضل مالدي ايران من أجهزة ومعدات وبنك معلوماتي.

وصرّح الإدميرال محمدي بأنّ تنوّع المعدات والأجهزة التي تمتلكها ايران وفّرت لها إمكانية رصد نشاطات القوات الأجنبية الآتية من خارج المنطقة حتي شعاع 100 كيلومتر.

وأشار آمر المنطقة الاولي للقوات البحرية التابعة للجيش الايراني الي عدم دخول أية حاملة طائرات أو حاملة مروحيات الي مياه الخليج الفارسي منذ 21 مارس 2018 حتي الآن موضحاً بأنّ الولايات المتحدة غيّرت بوصلة سياستها نحو النشاطات التي تتم بالنيابة عنها من جانب دول اُخري وذلك بغرض جعل هذه الدول تتكفل أعباء ونفقات النشاط الامريكي.

وقال الإدميرال محمدي: إنّ هدف واشنطن يتمثل في الوقاية من القضاء علي الكيان الصهيوني بتمويل من دول المنطقة، لافتاً الي إنفاق الولايات المتحدة 7 تريليونات دولار خلال 20 سنة لإبقاء تواجدها في المنطقة وبث الرهاب الايراني.

وأعرب الإدميرال محمدي عن إعتقاده بأنّ المناورات السنوية التي تقوم بها ايران هي رسالة الي دول المنطقة مفادها عدم الحاجة الي تواجد قوات أجنبية في المنطقة فضلاً عن إمكانية التعاون بين دولها لإستتباب الأمان فيها.

علماً بأنّ مدينة بندر عباس تقع في محافظة هرمزكان جنوب البلاد ذات 14 جزيرة ومنطقتين استراتيجيتين تابعتين للقوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتخذ من هذه المدينة وكذلك من مدينة جاسك قاعدة لها.

انتهي** ع ج** 1837

