تجمُّع معارضي لائحة CFT أمام مجلس الشوري الاسلامي

وبلغ عدد المجتمعين ما يقارب 100 شخص يحملون لافتات يطالبون فيها بعدم المصادقة علي لائحة مكافحة تمويل الارهاب.

وكتب المجتعون علي اللافتات عبارات منها: «لايُفترض بالمجلس المصادقة علي CFT» و«لايجب أن نجرّب ثانية ما آل اليه مصير الإتفاق النووي» و«إننا نعارض مشروع قانون CFT».

وتتم حالياً دراسة اللائحة في إجتماع مغلق تحت أروقة مجلس الشوري الاسلامي بحضور ممثلين عن الحكومة ونواب المجلس.

وكانت الحكومة بغية تحسين مكانتها في الفريق الخاص للإجراءات المالية قد أرسلت في الآونة الأخيرة لوائح الي مجلس الشوري الاسلامي للمصادقة عليها وهي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب والجريمة المنظمة ولائحة تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.

انتهي** ع ج** 1837

