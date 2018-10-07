إيران رئيسة لمؤتمرالأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

وأفاد مراسل ارنا اليوم الاحد بان هذا القرار اتخذ خلال المؤتمر الثامن للأطراف في اتفاقية مكافحة التبغ، والذي عقد في الفترة من الأول الي 6 أكتوبر الجاري في جنيف، والذي من خلاله تم انتخاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتوافق الآراء، كرئيس للمؤتمر التاسع للأطراف في اتفاقية مكافحة التبغ.

وبناء علي ذلك، ستترأس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤتمر لمدة عامين. وسيعقد المؤتمر التاسع في أكتوبر 2020 في لاهاي بهولندا.

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الصادرة في عام 2003 ، هي أول معاهدة يتم التفاوض عليها تحت رعاية منظمة الصحة العالمية ، والتي تؤكد علي حق الجميع في أعلي معايير الصحة.

و تنفذ المعاهدة منذ عام 2005 وتضم في عضويتها الآن 168 دولة. و أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوة في الاتفاقية منذ البداية، وشاركت بنشاط في أنشطتها خاصة في اطار إقليم شرق المتوسط.

وقد تشكلت هذه المعاهدة استجابة لانتشار ظاهرة التبغ وانتشاره في العالم ، وذلك بهدف الحد من الطلب علي منتجات التبغ وحماية الصحة العامة من خلال فرض قيود قانونية علي استخدام التبغ والتدريب وزيادة الوعي العام من اضرار استخدام التبغ.

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