صحيفة بريطانية: خاشقجي عُذّب وقطع إلي أجزاء قبل نقله

طهران /7 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - أكد مصدر كبير في الشرطة التركية، الاحد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تعرض للتعذيب الوحشي قبل قتله في سفارة بلاده في إسطنبول.

ونقلت صحيفة 'ميدل إيست آي' البريطانية عن المصدر، قوله إن خاشقجي 'تعرض للتعذيب الوحشي، وقتل وقطع لأجزاء. كل شيء تم تصويره علي شريط فيديو لإثبات أن المهمة قد أنجزت، وتم إخراج الشريط من البلاد'.
وقال مصدران تركيان، السبت، إن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي، الذي اختفي قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، قتل داخل القنصلية.
وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول تركي لرويترز: 'التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول'.
وتابع: 'نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إلي خارج القنصلية'.
وعلي مدي العام المنصرم، كتب خاشقجي مقالات رأي ينتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة علي المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.
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صحيفة بريطانية: خاشقجي عُذّب وقطع إلي أجزاء قبل نقله

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