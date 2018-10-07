بدء جلسة لجنة الامن القومي لدراسة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

طهران /7 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - بدات لجنة السياسة الخارجية والامن القومي لمجلس الشوري الاسلامي صباح اليوم الاحد جلستها المغلقة لدراسة لائحة انضمام ايران الي اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب ( CFT).

وكان رئيس اللجنة حشمت الله فلاحت بيشة قال في وقت سابق انه من المقرر ان يحضر الجلسة كل من وزير الخارجية والامن والمشرف علي وزارة الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

مجلس الشورى الاسلامي

اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

فلاحت بيشة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بدء جلسة لجنة الامن القومي لدراسة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

معظم المشاهدات

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

مبعوث الحكومة البریطانیة الخاص لشؤون التجارة مع إیران:

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

العربی بوست:

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

أحدث الأخبار

إيران رئيسة لمؤتمرالأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

إيران رئيسة لمؤتمرالأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ

صحيفة بريطانية: خاشقجي عُذّب وقطع إلي أجزاء قبل نقله

صحيفة بريطانية: خاشقجي عُذّب وقطع إلي أجزاء قبل نقله

بدء جلسة لجنة الامن القومي لدراسة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

بدء جلسة لجنة الامن القومي لدراسة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

العربی بوست:

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

مصادر تركية: التقييم الأولي للشرطة يشير إلي أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده

مصادر تركية: التقييم الأولي للشرطة يشير إلي أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده

موضوعات مرتبط