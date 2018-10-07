بدء جلسة لجنة الامن القومي لدراسة اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب

وكان رئيس اللجنة حشمت الله فلاحت بيشة قال في وقت سابق انه من المقرر ان يحضر الجلسة كل من وزير الخارجية والامن والمشرف علي وزارة الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ومساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية.

انتهي ** 1837

