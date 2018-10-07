العربی بوست:

جمال خاشقجی قتل تحت التعذیب فی القنصلیة السعودیة

طهران / 7 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اورد موقع عربی بوست، نقلا عن مصادر خاصة السبت 6 أكتوبر/ تشرین الأول 2018، إن الإعلامی السعودی جمال خاشقجی الذی اختفي فی تركیا قبل 5 أیام قتل فی مقر قنصلیة بلاده فی إسطنبول.

وأضاف المصدر إن خاشقجی تم التحقیق معه تحت التعذیب وتم تصویره بفیدیو ثم قتل.
وبحسب المصدر فأن الفیدیو تم إرساله إلي جهة فی السعودیة.
فیما نقل مكتب قناة «الجزیرة» فی اسطنبول، عن مصادر قولها إن «الشرطة التركیة ستنشر فیدیو من كامیرات المراقبة یوضح الحقیقة بشكل كامل فی قضیة جمال خاشقجی».
وتابعت أن الرئیس التركی رجب طیب أردوغان سیتحدث عن القضیة الیوم الاحد.
وكان مصدران تركیان قالا لوكالة رویترز، السبت 6 أكتوبر/ تشرین الأول 2018، إن السلطات التركیة تعتقد أن الصحفی السعودی البارز جمال خاشقجی الذی اختفي قبل أربعة أیام بعد دخوله القنصلیة السعودیة فی اسطنبول قتل داخل القنصلیة.
وقال أحد المصدرین وهو مسؤول تركی لرویترز «التقییم الأولی للشرطة التركیة هو أن السید خاشقجی قتل فی القنصلیة السعودیة فی اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلي خارج القنصلیة».
وكانت مصادر مصادر أمنیة تركیة، السبت 6 أكتوبر/تشرین الأول 2018، إن 15 سعودیاً، بینهم مسؤولون، وصلوا إسطنبول علي متن طائرتین، وتواجدوا بالقنصلیة السعودیة بالتزامن مع وجود الصحفی السعودی جمال خاشقجی فیها.
وأضافت المصادر، أن المسؤولین عادوا لاحقاً إلي البلدان التی قدموا منها.
وفی وقت سابق من یوم امس السبت، أعلنت نیابة إسطنبول العامة، فتح تحقیق فی قضیة اختفاء خاشقجی.
وأوضحت مصادر فی النیابة العامة، للأناضول، أن نیابة إسطنبول فتحت التحقیق فی 2 أكتوبر/تشرین الأول الحالی، وهو الیوم الذی دخل فیه خاشقجی القنصلیة السعودیة فی إسطنبول.
وقال متحدث حزب «العدالة والتنمیة» التركی، عمر جلیك، إن أنقرة ستكشف مصیر الصحافی السعودی جمال خاشقجی والجهة المسؤولة عن اختفائه عقب زیارته قنصلیة بلاده بإسطنبول.
جاء ذلك فی مؤتمر صحفی عقده جلیك، السبت، إثر اجتماع تشاوری للحزب بالعاصمة أنقرة.
وقال جلیك: «سیتم الكشف عن وضع ومصیر الصحافی السعودی خاشقجی والجهة المسؤولة عن اختفائه».
وأضاف متحدث الحزب أن «تركیا كدولة تتمتع بالأمان تولی اهتماماً كبیراً بقضیة اختفاء الصحافی خاشقجی».
والأربعاء الماضی، استدعت وزارة الخارجیة التركیة، السفیر السعودی لدي أنقرة ولید بن عبد الكریم الخریجی، للاستفسار عن وضع خاشقجی.
یشار إلي أن متحدث الرئاسة التركیة إبراهیم كالن صرح، الأربعاء، إن المعلومات التی وردتهم إلي الآن تفید بوجود خاشقجی فی القنصلیة السعودیة بإسطنبول، فیما قالت القنصلیة من جانبها إنه «غادر» مبني القنصلیة بعد إنهاء معاملة خاصة به.
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