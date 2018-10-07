مصادر تركية: التقييم الأولي للشرطة يشير إلي أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده

واوردت 'الميادين' ان المصادر قالت إن القتل متعمّد وإن الجثمان نقل إلي خارج القنصلية، في وقتٍ أورد حساب 'معتقلي الرأي السعودي' أنباء عن العثور علي جثة خاشقجي في احدي المناطق بمدينة اسطنبول التركية.

انتهي ** 2342

