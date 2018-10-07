مصادر تركية: التقييم الأولي للشرطة يشير إلي أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده

طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
نقلت وكالة 'رويترز' عن مصادر تركية قولها إن التقييم الأولي للشرطة التركية يشير إلي أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول.

واوردت 'الميادين' ان المصادر قالت إن القتل متعمّد وإن الجثمان نقل إلي خارج القنصلية، في وقتٍ أورد حساب 'معتقلي الرأي السعودي' أنباء عن العثور علي جثة خاشقجي في احدي المناطق بمدينة اسطنبول التركية.
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مصادر تركية: التقييم الأولي للشرطة يشير إلي أن خاشقجي قتل في قنصلية بلاده

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