جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
رحبت منظمة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برفض الحظر الاميركي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافادت وكالة الانباء الجنوب افريقية الرسمية (سانيوز)، ان منظمة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية كانت قد اعتبرت الاتفاق النووي منجزا كبيرا في مجال الدبلوماسية متعددة الاطراف وفي مسار حل النزاعات بصورة سلمية ودعت الي الحفاظ عليها، معربة عن قلقها من قرار اميركا بالانسحاب منه.
واكدت المنظمة بان تقويض الاتفاق النووي يمكن ان يعود بتداعيات سيئة للاطراف الموقعة عليه وجميع دول العالم ومن هذا المنطلق فان جنوب افريقيا تطلب من جميع الاطراف الموقعة علي الاتفاق الالتزام بتعهداتها.
وكان قضاة محكمة العدول الدولية في لاهاي قد اعلنوا بالاجماع اهلية المحكمة للبت في شكوي ايران ضد اميركا بسبب نقضها لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بينهما في العام 1955 ، واصدرت القرار بالغاء الحظر علي الادوية والاغذية والسلع المتعلقة بالشؤون الانسانية والجوية من قبل اميركا ضد ايران.
وتضمن قرار المحكمة الموقت انه علي اميركا وفقا لمعاهدة الصداقة المشار اليها، ازالة جميع العقبات الناجمة عن الحظر الاميركي المفروض قبل شهرين فيما يتعلق بصادرات الادوبة والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والطائرات وقطع غيارها واجراءات التفتيش المتعلقة بها وان تضمن امكانية اجراء المعاملات المالية المتعلقة بهذا القرار.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

جنوب افريقيا

ايران واميركا

محكمة لاهاي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

معظم المشاهدات

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

مبعوث الحكومة البریطانیة الخاص لشؤون التجارة مع إیران:

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

ظریف: لا نرغب بالتفاوض مع امیركا لانها غیر جدیرة بالثقة

فی حوار مع قناة 'الجزیرة' الفضائیة..

ظریف: لا نرغب بالتفاوض مع امیركا لانها غیر جدیرة بالثقة

أحدث الأخبار

جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

مقبولية رئيس الوزراء العراقي المكلف ستسّرع تشكيل الحكومة

مقبولية رئيس الوزراء العراقي المكلف ستسّرع تشكيل الحكومة

صالح والخزعلي وحمودي يشددون علي تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الاقتصاد

صالح والخزعلي وحمودي يشددون علي تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الاقتصاد

لاريجاني يؤكد اهمية المكانة الشامخة للحرس الثوري

لاريجاني يؤكد اهمية المكانة الشامخة للحرس الثوري

مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

موضوعات مرتبط