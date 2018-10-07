جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

وافادت وكالة الانباء الجنوب افريقية الرسمية (سانيوز)، ان منظمة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية كانت قد اعتبرت الاتفاق النووي منجزا كبيرا في مجال الدبلوماسية متعددة الاطراف وفي مسار حل النزاعات بصورة سلمية ودعت الي الحفاظ عليها، معربة عن قلقها من قرار اميركا بالانسحاب منه.

واكدت المنظمة بان تقويض الاتفاق النووي يمكن ان يعود بتداعيات سيئة للاطراف الموقعة عليه وجميع دول العالم ومن هذا المنطلق فان جنوب افريقيا تطلب من جميع الاطراف الموقعة علي الاتفاق الالتزام بتعهداتها.

وكان قضاة محكمة العدول الدولية في لاهاي قد اعلنوا بالاجماع اهلية المحكمة للبت في شكوي ايران ضد اميركا بسبب نقضها لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بينهما في العام 1955 ، واصدرت القرار بالغاء الحظر علي الادوية والاغذية والسلع المتعلقة بالشؤون الانسانية والجوية من قبل اميركا ضد ايران.

وتضمن قرار المحكمة الموقت انه علي اميركا وفقا لمعاهدة الصداقة المشار اليها، ازالة جميع العقبات الناجمة عن الحظر الاميركي المفروض قبل شهرين فيما يتعلق بصادرات الادوبة والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والطائرات وقطع غيارها واجراءات التفتيش المتعلقة بها وان تضمن امكانية اجراء المعاملات المالية المتعلقة بهذا القرار.

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