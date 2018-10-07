مقبولية رئيس الوزراء العراقي المكلف ستسّرع تشكيل الحكومة

بغداد/7 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اكد محلل سياسي عراقي، ان المقبولية الكبيرة التي يحظي بها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وتوافق مختلف القوي والكيانات السياسية بشأنه، سيسرع تشكيل الحكومة.

وفي تصريحات صحفية، قال المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي، 'ان التوافق السياسي علي اختيار رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيعجل في تشكيل الحكومة، وان تكليفه بهذه السرعة يعني ان هناك توافقاً بين الكتل السياسية، وسيتم تشكيل الحكومة بسرعة كبيرة خلال ثلاثة أسابيع'.
واوضح الرهيمي، 'ان عبد المهدي لم يرشح في الانتخابات السابقة ولا اعتقد انه سيرشح في الانتخابات القادمة'، وشدد الرهيمي علي 'ضرورة ان يحظي المرشحون للوزارات بمقبولية عبد المهدي'، مضيفا، 'ان رئيس الوزراء المكلف سيحاول ان يبقي الوزارات الأمنية بيده وبعيدة عن المحاصصة، وحسب تعهدات عبد المهدي وتغريدات السيد مقتدي الصدر ومطالب الشعب فنتصور نجاح الحكومة القادمة'.
من جانب اخر اكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الفتح، حسن شاكر، 'ان حكومة عادل عبد المهدي لن تترك بدون تدخلات خارجية لأنها جاءت مخالفة للإرادة الاميركية'.
واشار شاكر الي انه 'يتوجب علي عبد المهدي، الاستفادة من اخطاء الحكومات السابقة في اختيار الوزراء”.
وحذر النائب المذكور من التدخلات التي قد تعصف بالعملية السياسية في المرحلة المقبلة.
واوضح، ان 'رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم يأت عن طريق الكتلة الاكبر ولكن عن طريق الفضاء الوطني، كما ان قوة البرلمان والكتل السياسية في جانب رئيس الوزراء، ولا يوجد هنالك فرض مرشحين للكابينات الوزارية، وان رئيس الوزراء المكلف هو من سيحدد شكل الحكومة القادمة سواء كانت موسعة او مختصرة'.
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مقبولية رئيس الوزراء العراقي المكلف ستسّرع تشكيل الحكومة

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