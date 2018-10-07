صالح والخزعلي وحمودي يشددون علي تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الاقتصاد

وفي لقائين منفصلين للرئيس صالح مع كل من رئيس المجلس الاعلي الشيخ همام حمودي، والامين العام لحركة العصائب الشيخ قيس الخزعلي، السبت، جري التأكيد-بحسب ما اشارت وكالة الانباء العراقية (واع)، علي 'اهمية الانطلاق للعمل البناء من قبل الجميع من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وتلبية طموحات الشعب العراقي، وتطوير النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن النهوض بالواقع الامني والخدمي في البلاد، من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة، والتركيز علي تطوير الاقتصاد الوطني، وضمان تحقيق مطالب المواطنين في جميع انحاء البلاد بحياة لائقة وتوفير الخدمات كافة'.

وكذلك تم التأكيد علي 'حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة القانون، وحماية المؤسسات والالتزام الكامل بالدستور'.

وثمنت الشخصيات الثلاث، تضحيات وبطولات القوات المسلحة من الجيش، وقوات مكافحة الارهاب، والحشد الشعبي، وقوات البيشمركة، والشرطة الاتحادية، ومتطوعي العشائر، في الدفاع عن الوطن.

وفي الوقت الذي بارك الشيخ حمودي والشيخ الخزعلي للرئيس برهم صالح انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية، اعربا عن ثقتهما العالية بأن تشهد المرحلة المقبلة تجاوز العقبات والصعوبات، وتلبية طموحات الشعب العراقي بالأمن والاستقرار.

وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب يوم الثلاثاء الماضي، بغالبية اعضائه برهم صالح رئيسا للجمهورية للاربعة اعوام المقبلة، وقام الاخير بدوره بتكليف السياسي المستقل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تأريخ التكليف وفق ما نص عليه الدستور العراقي الدائم.

وشرع عبد المهدي بسلسلة مباحثات وحوارات مع مختلف الكتل والقوي والشخصيات السياسية لاختيار اعضاء حكومته الجديدة ضمن السقف الزمني المحدد، في ظل اجواء من التفاؤل بنجاحه في تشكيل حكومة كفوءة وقادرة علي حل ومعالجة المشاكل والازمات التي يعانيها المواطن العراقي منذ سنين.

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