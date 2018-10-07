لاريجاني يؤكد اهمية المكانة الشامخة للحرس الثوري

وخلال استقباله السبت ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري حجة الاسلام عبدالله حاجي صادقي، اكد لاريجاني اهمية المكانة الشامخة للحرس الثوري وقال، الحفاظ علي هذه المؤسسة يعد من اولويات جميع اصدقاء وانصار الثورة الاسلامية.

واضاف، ان الحفاظ علي عظمة الحرس الثوري رهن بالتصرفات المدروسة في جميع الامور والطاعة الكاملة لتدابير القائد العام للقوات المسلحة وعدم الخوض في الشؤون الجانبية خاصة المجموعات والاجنحة السياسية لان ذلك من شانه ان يمس الموقع المتميز والبارز للحرس الثوري.

واعتبر الاستفادة من مؤلفات الشهيد مطري وسائر عظماء الفكر الاسلامي امرا متوخي لتعزيز الهيكلية العقيدية والاخلاقية للحرس الثوري.

من جانبه قدم حجة الاسلام صادقي خلال اللقاء شرحا عن البرامج الجديدة لممثلية الولي الفقيه في الحرس الثوري للرقي بمستوي التوعية العقيدية لحرس الثورة الاسلامية والتعبئة.

واشار الي ماضي الحرس الثوري في متابعة الشؤون العقيدية والسياسية منذ بداية الثورة الاسلامية وقال، ان الجهود الراهنة تاتي في سياق تعزيز البصيرة الدينية والاجواء المعنوية في الحرس الثوري واستمرار وتيرة الابتعاد عن الفئوية والتحزب السياسي، كمسؤولية ومبدا لا يمكن التغافل عنه.

واكد حجة الاسلام صادقي بان مسؤولية الحرس الثوري تتمثل في الحفاظ علي منجزات الثورة الاسلامية امام مخططات اعداء الثورة.

انتهي ** 2342

