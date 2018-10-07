مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

وقال نجاتي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' اليوم السبت، انه وفقا للتنسيق الحاصل بين الجانبين سوف لن تتوقف صادرات السلع من سوقي جذابة وشلمجة الحدوديين الي العراق خلال فترة الاسبوعين التي تتوجه فيها قوافل زوار الاربعين من هذين المنفذين.

واضاف، ان تجار البلدين ايران والعراق اتفقا علي مواصلة صادرات السلع من هذين المنفذين الحدوديين بغية عدم حدوث خلل في الحاجات الفورية للشعب العراقي.

واوضح مدير عام الشؤون الامنية والشرطية والحدودية في محافظة خوزستان بانه سيتم فصل طريق حركة الزوار عن مسار حركة الشاحنات.

يذكر ان قيمة الصادرات الايرانية الي العراق عبر شلمجة وجذابة بلغت مليار دولار في العام الماضي؛ 650 مليون دولار عبر شلمجة و 350 مليون دولار عبر جذابة.

جدير بالاشارة اسضا انه نظرا لتذبذبات اسعار العملة الاجنبية في البلاد فقد ازدادت صادرات السلع الايرانية العراق بصورة ملحوظة خلال الاشهر الاخيرة بحيث ان عدد شاحنات سلع التصدير الي العراق عبر منفذ جذابة تجاوز 1000 شاحنة يوميا.

انتهي ** 2342

