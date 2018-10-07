مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

اهواز / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلن مديرعام الشؤون الامنية والشرطية والحدودية في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، رضا نجاتي بان سوقي جذابة وشلمجة الحدوديين سيواصلان نشاطهما في مجال صادرات السلع الي العراق خلال ايام زيارة الاربعين.

وقال نجاتي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' اليوم السبت، انه وفقا للتنسيق الحاصل بين الجانبين سوف لن تتوقف صادرات السلع من سوقي جذابة وشلمجة الحدوديين الي العراق خلال فترة الاسبوعين التي تتوجه فيها قوافل زوار الاربعين من هذين المنفذين.
واضاف، ان تجار البلدين ايران والعراق اتفقا علي مواصلة صادرات السلع من هذين المنفذين الحدوديين بغية عدم حدوث خلل في الحاجات الفورية للشعب العراقي.
واوضح مدير عام الشؤون الامنية والشرطية والحدودية في محافظة خوزستان بانه سيتم فصل طريق حركة الزوار عن مسار حركة الشاحنات.
يذكر ان قيمة الصادرات الايرانية الي العراق عبر شلمجة وجذابة بلغت مليار دولار في العام الماضي؛ 650 مليون دولار عبر شلمجة و 350 مليون دولار عبر جذابة.
جدير بالاشارة اسضا انه نظرا لتذبذبات اسعار العملة الاجنبية في البلاد فقد ازدادت صادرات السلع الايرانية العراق بصورة ملحوظة خلال الاشهر الاخيرة بحيث ان عدد شاحنات سلع التصدير الي العراق عبر منفذ جذابة تجاوز 1000 شاحنة يوميا.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

سوقا جذابة وشلمجة

ايران والعراق

ايام الاربعين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

معظم المشاهدات

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

السفیر الإیرانی: أیاد خفیة تحاول التفریق بین الشعبین الإیرانی والعراقی

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

مبعوث الحكومة البریطانیة الخاص لشؤون التجارة مع إیران:

بریطانیا تتابع تطبیق قرار محكمة لاهای من قبل امریكا

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

وزير التجارة العماني: إلغاء التأشيرة يعزز التجارة مع إيران

ظریف: لا نرغب بالتفاوض مع امیركا لانها غیر جدیرة بالثقة

فی حوار مع قناة 'الجزیرة' الفضائیة..

ظریف: لا نرغب بالتفاوض مع امیركا لانها غیر جدیرة بالثقة

أحدث الأخبار

جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

جنوب فريقيا ترحب بقرار محكمة لاهاي حول شكوي ايران ضد اميركا

مقبولية رئيس الوزراء العراقي المكلف ستسّرع تشكيل الحكومة

مقبولية رئيس الوزراء العراقي المكلف ستسّرع تشكيل الحكومة

صالح والخزعلي وحمودي يشددون علي تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الاقتصاد

صالح والخزعلي وحمودي يشددون علي تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الاقتصاد

لاريجاني يؤكد اهمية المكانة الشامخة للحرس الثوري

لاريجاني يؤكد اهمية المكانة الشامخة للحرس الثوري

مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

مسؤول: سوقا جذابة وشلمجة الحدوديان يواصلان نشاطهما خلال ايام زيارة الاربعين

موضوعات مرتبط