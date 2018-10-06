شركة شستا الإيرانية تسد حاجة السوق العمانية

طهران/6 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- ستقوم شركة الإستثمار والضمان الإجتماعي (شستا) الإيرانية بتوفير ماتحتاجه السوق العمانية وذلك وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم السبت بين مدير عامها ومدير شركة مدينة الزرقاء القابضة في عمان.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال اللقاء الذي جمع الوفد التجاري العماني برئاسة 'سيف الصالحي'؛ مدير شركة 'مدينة الزرقاء' وهي إحدي أكبر الشركات العمانية القابضة مع مدير عام شركة 'شستا للإستثمار والضمان الإجتماعي'مرتضي لطفي'.
ولفت لطفي في اللقاء الي الطاقات المتوفرة لدي شستا معلنا ان هذه المجموعة تضم 7 شركات قابضة وتقوم بتصدير 270 صنفا من السلع تشمل المنتجات ذات الصلة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والأدوية والإسمنت وانواع المعادن والصلب الي عشرات الدول في العالم.
من جانبه، أشار سيف الصالحي الي إحتياجات السوق العمانية والإمكانيات الجيدة المتوفرة لدي هذا البلد في مجال الإستثمار المشترك وتصدير السلع الي دول الجوار معبرا عن إرتياحه لزيارة إيران لا سيما مجموعة شستا.
إنتهي**أ م د**س.ر



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شركة شستا الإيرانية تسد حاجة السوق العمانية

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