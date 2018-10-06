خرازي: المصادقة علي CFT ستسهل العلاقات الاقتصادية مع العالم

واضاف 'كمال خرازي' علي هامش اللقاء الذي جمعه مع رئيس مركز الدراسات الامنية والاوروبية في النمسا في حديث للمراسلين ان الخطوط الحمراء التي تفرضها لائحة CFT( مكافحة تمويل الارهاب) من شأنها ان تساعد في تسهيل العلاقات الاقتصادية بين ايران والعالم.

وحول التعاون بين ايران والصين خاصة في مجال النفط والصفقات الاقتصادية قال ان المصالح الاقتصادية المشتركة تقتضي تعاون الدول مع احدها الاخري.

واضاف ان التعاون قائم مع روسيا والصين لكن هذا لايعني التبعية لهما.

و لائحة (CFT) هي احدي اللوائح الاربع ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (FATF) توقفت مناقشتها في المجلس قبل ثلاثة اشهر بسبب رفضها من قبل عدد من النواب المحافظين .

وقد ناقشت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس الخطوط العريضة للائحة مكافحة تمويل الارهاب و قدمت تقريرا في هذا المجال للمجلس.

انتهي**س.ر

