قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري يعلن عن:

إنطلاق المرحلة النهائية لمناورة محرم غدا الأحد

طهران/6 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن قائد القوة الجوية التابع للحرس الثوري العميد 'محمد باكبور' عن إقامة المرحلة النهائية من مناورة محرم يوم غد الأحد في منطقة كامياران التابعة لمحافظة كردستان (غرب) ومرتفعات شاهو بمحافظة كرمانشاه (غرب).

وقد جرت المرحلة الأولي من مناورة محرم، في مرتفعات 'كفارستان' بمنطقة 'اشنوية' التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب البلاد).
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

مناورة محرم

منطقة كامياران

مرتفعات شاهو

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إنطلاق المرحلة النهائية لمناورة محرم غدا الأحد

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إنطلاق المرحلة النهائية لمناورة محرم غدا الأحد

قائد سلاح الجو التابع للحرس الثوري يعلن عن:

إنطلاق المرحلة النهائية لمناورة محرم غدا الأحد

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