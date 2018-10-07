إنطلاق المرحلة النهائية لمناورة محرم غدا الأحد

وقد جرت المرحلة الأولي من مناورة محرم، في مرتفعات 'كفارستان' بمنطقة 'اشنوية' التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب البلاد).

إنتهي**أ م د**س.ر

