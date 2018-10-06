خرازي:اجراءات ترامب عززت السياسات الاستقلالية للدول

واضاف كمال خرازي خلال لقائه رئيس مؤسسة الابحاثية الامنية الاوروبية في النمسا 'وارنر فاسلابند' ان ايران كانت وستبقي تؤكد وتدعم استقلالية اوروبا والجهود التي تبذلها في هذا الاطار و'يسرنا ان اوروبا باتت تدرك جيدا ان مستقبلها يتوقف علي مدي استقلالها عن اميركا'.

وقال ان الصين تعتمد السياسة ذاتها وان الصينيين يعتقدون ان دولة لا يتجاوز تاريخها ال 200 عام لا يمكنها ان تقرر مصير العالم، وهذه الرؤية تنم عن الحكمة.

وأضاف ان الانتصار سيكون من نصيب الصينيين في الصراع مع أميركا ، فلديهم خطط طويلة الامد من شأنها ان تجعل بلادهم القوة الاولي في العالم.

واوضح ان سياسات ترامب جعلت الدول الاخري تفكر في اعتماد سياسات مستقلة، لكن بعض الدول ممن تربطها علاقات اقتصادية واسعة وعميقة مع اميركا، تواجه طريقا صعبا في الاستقلال عنها الا ان الرغبة في الاستقلال بحد ذاتها أمر مبارك.

وتابع انه عندما اندلعت الازمة في سوريا، قال البعض ان حكومة بشار الاسد لن تصمد أكثر من شهر واحد وهذه التصريحات كانت بسبب ضعف معرفتهم بالمنطقة، ولو كان قد تحقق مايفكرون به لكان الكيان الصهيوني هو الرابح الاكبر في المنطقة.

وصرح خرازي' لقد كنا نعلم من البداية أن الكيان الصهيوني هو الذي افتعل هذه الازمة كما ان بعض الدول العربية التي تورطت فيها انخدعت به'.

وشدد بالقول 'اليوم وبعد سنوات من الحرب، فإن الحكومة السورية هي التي تسيطر علي أغلبية اراضي سوريا وهناك تمثيل اكبر لحزب الله في البرلمان اللبناني، وأما العراق فهو يشكل اليوم حكومته الجديدة، وكل ذلك يثبت نجاح ايران في المنطقة'.

وحول المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض الدول الاوروبية حيال الارهاب قال خرازي ان اوروبا تزعم انها تعارض الارهاب لكننا نري ان بعضا منها بما فيها فرنسا باتت ملجأ للارهابيين .

وقال ان اميركا ايضا تستخدم الارهاب كاداة ضد الدول الاخري خاصة ايران مؤكدا 'حينما نكون معارضين للارهاب فلابد ان يكون موقفنا منه ثابت لايتغير اينما كان وان نعمل علي مكافحته'.

انتهي**س.ر

