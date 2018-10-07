اقامة اجتماع التعاون الاقتصادي بين ايران وسوريا

واشار رئيس غرفة صناعة دمشق 'سامر الدبس' في تصريح له خلال الاجتماع، الي العلاقات التاريخية الايرانية السورية؛ مؤكدا علي تجار ورجال اعمال البلدين بضرورة تكثيف جهودهم في سياق الاهداف الاقتصادية المشتركة.

وقال 'الدبس' ان الهدف من اقامة الاجتماع المشترك اليوم يكمن في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين طهران ودمشق؛ داعيا الي التعاون بين رجال الاعمال وتاسيس شركات انتاجية وتجارية في مختلف المجالات بين البلدين.

كما اشار المسؤول التجاري السوري الي الطاقات الكبيرة للشركات الايرانية؛ مؤكدا علي توظيفها في سياق اعادة اعمار بلاده.

وقال الدبس، ان رجال الاعمال الايرانيين والسوريين سيعقدون اجتماعهم المشترك خلال الايام القادمة في طهران ايضا، لمناقشة الفرص الاستمثارية المتاحة لكلا البلدين وتناقل الخبرات ومعالجة المشاكل فيما بينهم.

من جانه، اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي سوريا 'جواد تركابادي'، علي تعزيز العلاقات والتعاون بين طهران ودمشق ولاسيما في مرحلة اعادة الاعمار داخل سوريا.

علما ان معرض اعادة اعمار سوريا بدأ الاسبوع الماضي بمشاركة 270 شركة اجنبية من 29 دولة في 'مدينة المعارض' بالعاصمة السورية دمشق .

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