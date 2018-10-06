إدراج حق التحكيم في نص العقود الدولية يسهل استيفاء الحقوق إلايرانية

و فيما يخص تحديد مصير العقود المبرمة بين إيران والشركات الأجنبية التي غادرت إيران بعد إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي وفرضها الحظر علي إيران من جديد، ونوعية تسوية الخلافات الناجمة وتعويض الخسائر قال رضوانيان اليوم السبت، بعد فرض اميركا الحظر غير القانوني والجائر ضد الجمهورية الإسلامية، علقت بعض الشركات الأجنبية علاقاتها التجارية مع إيران علي الرغم من العقود التي كانت قد أبرمتها في وقت سابق مع القطاع الإيراني الخاص، وذلك في منتصف العمل او قبل المباشرة به مما الحق أضرار كبيرة بهذا القطاع .

وأضاف انه في حال إفتقار العقود الدولية الي فقرة 'شرط التحكيم'، سيتوجب احالة الموضوع الي المحاكم والجهات القضائية في الدول الاخري فيما اذا كان هناك فقرة تنص علي ذلك يمكن تسوية الخلافات وإستيفاء الحقوق بسهولة من خلال حكمة (محلية) مؤهلة ومحايدة .

إنتهي**أ م د**س.ر

