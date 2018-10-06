نائب رئيس البرلمان : ينبغي لكوريا الجنوبية انتهاج سياسة مستقلة قبال امريكا

وفي تصريح له اليوم السبت خلال اللقاء مع النائب في البرلمان كوريا الجنوبية، رئيس مؤتمر 'البيئة والتنمية المستدامة لبرلمانات اسيا والباسيفيك'، فون يو جول، اشار مطهري الي العلاقات التاريخية العريقة بين ايران وكوريا الجنوبية؛ مؤكدا ان هذه العلاقات الايجابية شكلت علي الدوام دعامة قوية لتنمية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية.

و وصف مطهري انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي واعادة الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها خطوة غير شرعية؛ مبينا ان السياسات الخاطئة لن تؤثر سلبا علي العلاقات العريقة القائمة بين طهران وسيول.

كما اشار نائب رئيس البرلمان الايراني الي الدورة القادمة لمؤتمر البيئة والتنمية المستدامة لبرلمانات اسيا والباسيفيك، في طهران؛ مصرحا ان هذا الحدث من شانه ان يضمن استمرار التعاون المشترك بين البلدان والتوصل الي حلول بشان القضايا العالمية بما فيها البيئة والتحديات الدولية.

ودعا مطهري الي تنفيذ الاتفاقيات وازالة العقبات المصرفية بين ايران وكوريا الجنوبية، بما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

الي ذلك، اعرب البرلماني الكوري الجنوبي، عن سروره في ضوء العلاقات المتنامية بين طهران وسيول؛ مؤكدا ان التعاون البرلماني الثنائي يساعد علي النهوض بمستوي التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

ونوه فون يوجول في لقائه نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي، الي رغبة المسؤولين في كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات مع ايران، وازالة العقبات والهواجس التي تعيق مسار هذه العلاقات.

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