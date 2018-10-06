تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار عبر جمارك بوشهر

بوشهر / 6 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال المسؤول المشرف علي دائرة الجمارك في محافظة بوشهر (جنوب)، منصور بازيار، انه تم خلال النصف الاول من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2018)، تصدير 15 مليونا و379 الف طن من السلع بقيمة 7 مليارات دولار عبر جمارك هذه المحافظة الي خارج البلاد.

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت، لفت بازيار الي ان هذا الحجم من الصادرات يشير الي زيادة بنسبة 5 بالمئة من حيث القيمة و18 بالمئة من حيث الوزن مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
واوضح المسؤول بمحافظة بوشهر قائلا، ان ما يعادل الـ10 ملايين و417 الف طن بقيمة 4 مليارات و952 مليون دولار من اجمالي صادرات المحافظة لهذا العام يعود الي السلع غير النفطية؛ والقسم المتبقي تمثل في المكثفات الغازية.
واردف القول، ان حجم صادرات البضائع غير النفطية لمحافظة بوشهر سجّل زيادة بنسبة 4 بالمئة من حيث الوزن و34 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي.
وتابع، ان صادرات بوشهر لهذا العام توجهت الي بلدان الصين والامارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والهند واليابان واندونيسيا وتايوان والكويت وتايلاند.
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تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار عبر جمارك بوشهر

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