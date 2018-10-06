الاعداء یحاولون عبثا التمویة علي مسیرة التقدم فی ایران

وفی تصریح له الیوم السبت من محافظة كهكیلویة وبویر احمد (جنوب غرب)، دعا العمید مهدوی الي تعزیز الوحدة والتماسك والتحلی بالیقظة والبصیرة واتباع اوامر قائد الثورة الاسلامیة لافشال مخططات العدو المشؤومة ضد البلاد.

ولفت الي ان الاعداء یعرفون جیدا الیوم، بان الشعب الایرانی الذی واصل مساره نحو التنمیة طوال العقود الاربعة الماضیة بكل قوة وصمود، لن یسمح بان یتم المساس بالثورة الاسلامیة ونظام الجمهوریة الاسلامیة و ولایة الفقیه رغم كافة الضغوط والحظر الذی یمارس ضده.

واستنكر القائد فی حرس الثورة الاسلامیة الهجوم الارهابی الذی حدث بمدینة اهواز (جنوب غرب) وادي الي استشهاد واصابة عدد من المواطنین هناك؛ مردفا ان الحرس الثوری تمكّن من الرّد المدمر علي هذه الجریمة وذلك بعد 9 ایام من وقوعها مستهدفا معاقل جماعة داعش الارهابیة فی سوریا .

انتهي ** ح ع

