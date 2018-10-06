مصدر مسؤول : اقامة 150 موكبا ايرانيا في النجف الاشرف

وقال ميرزائي اليوم السبت لمراسل 'ارنا'، ان المسؤولين في لجنة الاربعين بطهران قاموا بالتنسيقات اللازمة وبهدف توفير وتيسير الظروف لزوار الامام الحسين (ع) خلال مراسم الاربعين لهذا العام.

كما نوه بمذكرة التفاهم المبرمة بين ايران والعراق، والتي تنص علي اجراءات عديدة بما فيها التعاون الثنائي في مجال الاعفاءات الجمركية للمساعدات الانسانية، واصدار 40 الف تاشيرة زيارة مجانية، والتعاون المصرفي بين الجانبين.

وفيما اشار الي خدمات بلدية طهران في العراق خلال مراسم اربعين العام الماضي؛ قال ميرزائي انه تم في اجتماعات لجنة الاربعين التاكيد علي ضرورة تعزيز هذه الخدمات خلال مراسم العام الحالي ايضا.

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