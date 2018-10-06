مصدر مسؤول : اقامة 150 موكبا ايرانيا في النجف الاشرف

طهران / 6 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الاربعين في طهران العاصمة 'حجة الاسلام محمد ميرزائي' عن اقامة 150 موكب عزاء شعبي من قبل اهالي طهران في محافظة النجف الاشراف، وذلك بالتزامن مع مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

وقال ميرزائي اليوم السبت لمراسل 'ارنا'، ان المسؤولين في لجنة الاربعين بطهران قاموا بالتنسيقات اللازمة وبهدف توفير وتيسير الظروف لزوار الامام الحسين (ع) خلال مراسم الاربعين لهذا العام.
كما نوه بمذكرة التفاهم المبرمة بين ايران والعراق، والتي تنص علي اجراءات عديدة بما فيها التعاون الثنائي في مجال الاعفاءات الجمركية للمساعدات الانسانية، واصدار 40 الف تاشيرة زيارة مجانية، والتعاون المصرفي بين الجانبين.
وفيما اشار الي خدمات بلدية طهران في العراق خلال مراسم اربعين العام الماضي؛ قال ميرزائي انه تم في اجتماعات لجنة الاربعين التاكيد علي ضرورة تعزيز هذه الخدمات خلال مراسم العام الحالي ايضا.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

فرهنگي

مصدر مسؤول

150 موكبا ايرانيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مصدر مسؤول : اقامة 150 موكبا ايرانيا في النجف الاشرف

معظم المشاهدات

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

وثائق تثبت محاولات الرياض وابو ظبي اثارة الفتنة في العراق

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

نائب عراقي: التبادل التجاري بين ايران والعراق سيكون اقوي من سابقاته

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

القبانجي يدعو لالغاء قيمة سمة الدخول للزوار الايرانيين

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

كيف ينظر رئيس الوزراء العراقي الجديد لملفات وقضايا المنطقة؟

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

الهند تعفي من الحظر الامريكي وفقا لقانون كاتسا

أحدث الأخبار

نائب رئيس البرلمان : ينبغي لكوريا الجنوبية انتهاج سياسة مستقلة قبال امريكا

نائب رئيس البرلمان : ينبغي لكوريا الجنوبية انتهاج سياسة مستقلة قبال امريكا

تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار عبر جمارك بوشهر

تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار عبر جمارك بوشهر

معرض إيران تلکام 2018

معرض إيران تلکام 2018

معرض إيران تلکام 2018

معرض إيران تلکام 2018

جهانغيري یستقبل أمين عام المنظمة الدولية للمعايير

جهانغيري یستقبل أمين عام المنظمة الدولية للمعايير

موضوعات مرتبط