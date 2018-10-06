برهم صالح والشيخ الخزعلي يبحثان التطورات السياسية في العراق

بغداد/6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي التطورات السياسية وتعزيز سلطة الدولة، فيما اشار الخزعلي الي ان المرحلة المقبلة ستلبي طموح الشعب العراقي.

وذكر بيان لمكتب الرئيس العراقي، ان 'رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل صباح اليوم السبت الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي والوفد المرافق له، الذي بارك له تولي مهامه رسميا'.
واضاف البيان ان 'الخزعلي اكد ثقته العالية بان المرحلة المقبلة ستشهد تجاوز العقبات والصعوبات وتلبية طموحات الشعب العراقي بالأمن والاستقرار'.
من جانبه أعرب صالح عن شكره وسروره بالزيارة مؤكدا علي 'ضرورة الانطلاق للعمل البناء معا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتلبية طموحات الشعب العراقي وتطوير النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلا عن النهوض بالواقع الامني والخدمي في البلاد'.
وتابع البيان، ان 'الجانبين اكدا علي وجوب استكمال بناء مؤسسات الدولة والتركيز علي تطوير الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق مطالب المواطنين في كافة انحاء البلاد بحياة لائقة وتوفير الخدمات كافة والتركيز علي أهمية استكمال القضاء علي فلول الارهابيين وثمنا تضحيات وبطولات القوات المسلحة من الجيش وقوات مكافحة الارهاب والحشد الشعبي وقوات البيشمركة والشرطة الاتحادية ومتطوعي العشائر في الدفاع عن الوطن والتأكيد وتعزيز سلطة القانون وحماية المؤسسات والالتزام الكامل بالدستور'.
انتهي ع ص**س.ر



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برهم صالح والشيخ الخزعلي يبحثان التطورات السياسية في العراق

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