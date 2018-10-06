جمارك بيلة سوار الإيرانية والأذربيجانية تعززان التعاون الثنائي

أردبيل/6 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد حاكم مدينة بيلة سوار الإيرانية 'حسن قُبادي' ورئيس جمارك بيلة سوار في جمهورية أذربيجان 'جيحون إبراهيم أوف' خلال إجتماعهما المشترك اليوم السبت، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والعمل علي تسهيل الإجراءات الجمركية بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء علي ضرورة تيسير عبور المركبات والشاحنات التابعة لأسطول النقل الإيراني عبر الأراضي الأذربيجانية الي دول أخري كجورجيا وروسيا وخفض تكاليف نقل السلع (الإيرانية) الي الدول الأخري وعدم التمييز بين أسطول النقل الإيراني وأساطيل نقل سائر الدول الأخري وتيسير إمكانية تصدير السلع من حدود البلدين وتقليص فترة إنتظار الشاحنات الإيرانية علي الحدود الأذربيجانية وتطبيق الإعفاء من دفع غرامات علي الأطنان الزائدة علي الحمولة المقررة حتي نسبة 40% وفرض إعفاء من ضريبة الوقود علي الشاحنات التابعة للأسطول الإيراني، وتطوير الشوون الإلكترونية في المجال الجمركي للبلدين.
من جانبه، أكد إبراهيم أوف أن المسؤولين المعنيين في أذربيجان يبذلون قصاري جهودهم في سبيل تنفيذ القانون وتيسير الشؤون الجمركية علي الحدود المشتركة بين البلدين بما في ذلك جمرك بيلة سوار .
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اقتصاد

بيلة سوار

إيران وأذربيجان

ضريبة الوقود

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جمارك بيلة سوار الإيرانية والأذربيجانية تعززان التعاون الثنائي

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