الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتأمين الصحراء الغربية في الانبار

بغداد/6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أطلقت قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار العراقية، اليوم السبت، عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الانبار تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول داعش.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي عن معاون قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار احمد نصر الله قوله، ان 'قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الانبار و اللواء 13 والاستخبارات العسكرية والجهد الهندسي شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية مرورا ،بمنطقة أم تينة ،ومقالع ابراهيم، ومنطقة الخرجة'.
وأكد نصر الله، ان 'قوات الحشد الشعبي تواصل عملياتها الأمنية في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الارهابية', لافتا الي ان 'العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق وتأمينها من فلول داعش كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية وبعيدة عن التواجد الأمني'.
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الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتأمين الصحراء الغربية في الانبار

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