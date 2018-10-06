تأجيل إقامة معرض بغداد الدولي الي مابعد الزيارة الاربعينية

بغداد/6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قررت وزارة التجارة العراقية تأجيل موعد إقامة الدورة السنوية لمعرض بغداد الدولي الي العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وذلك لتزامنه مع الزيارة الاربعينية، فيما اكدت تلقيها عروضا لاقامة مشاريع استثمارية مختلفة علي أرض المعرض.

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض التجارية العراقية هاشم السوداني في تصريح صحفي، ان 'الشركة قررت تأجيل موعد اقامة الدورة السنوية لمعرض بغداد الدولي بسبب تزامنه مع اقامة شعائر الزيارة الاربعينية للامام الحسين {عليه السلام}،' مشيرا الي ان 'الموعد الجديد سيكون من 10 الي 19 من شهر تشرين الثاني المقبل'.
واضاف ان 'الشركة تلقت عروضا كبيرة وكثيرة من دول عربية وأجنبية وشركات محلية وعربية واجنبية مختلفة للمشاركة في الدورة المقبلة,' لافتا الي ان 'معظم قاعات المعرض قد تم حجزها من قبل الدول والشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض'.
وأكد السوداني ان المعرض تلقي طلبات للمشاركة من دول عربية واجنبية تشارك لاول مرة في دورات المعرض وهذا مؤشر جيد علي رغبة هذه الدول في فتح خطوط واقامة علاقات تجارية واقتصادية مع العراق'.
وكشف عن 'تلقي الشركة العديد من طلبات الاستثمار من قبل مستثمرين محليين وعرب واجانب تتضمن تنفيذ واقامة عدد من المشاريع المهمة علي ارض المعرض، منها افتتاح مصارف ومولات تجارية وسوق كبيرة لبيع الذهب ومستشفي متكامل يقدم جميع الخدمات الصحية للمواطنين مزود باجهزة حديثة ومتطورة, اضافة الي اقامة عدد من المشاريع الترفيهية'.
واشار الي ان 'الشركة ركزت علي المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تدر الاموال للخزينة العامة وتعود بالفائدة علي البلد والمواطن،' مؤكداً ان 'الشركة بانتظار حصول الموافقات الرسمية من امانة بغداد للشروع في تنفيذ هذه المشاريع الستراتيجية المهمة بعد التأكد من مطابقتها للتصاميم العمرانية ومدي استيعاب الخدمات لها ليتم اصدار الاجازة الاستثمارية الخاصة بشأنها'.
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تأجيل إقامة معرض بغداد الدولي الي مابعد الزيارة الاربعينية

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