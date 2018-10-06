ألف إمرأة أيزدية محتجزة عند داعش حتي الآن

بغداد/6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد رئيس المجلس المركزي للأيزيديين في ألمانيا، انه لا يزال هناك 1000 امرأة محتجزات لدي عصابات داعش الإرهابي ، وإنهن يتعرضن للاستعباد والاعتداء.

وقال ارفان اورتاك في تصريحات صحفية، السبت، وبعد فوز الناشطة الأيزيدية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام عام 2018 انه 'لا يزال هناك نحو 1000 امرأة في أيدي داعش، إنهن يتعرضن للاستعباد والاعتداء'.
وحصلت مراد، التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب علي يد ارهابيي داعش، علي الجائزة تقديرا لعملها في التحدث ضد الإرهابيين، وحصلت علي الجائزة بالمشاركة مع طبيب أمراض النساء الكونغولي، دينيس موكويجي.
وقال أورتاك ان نادية تستحق أكثر من هذه الجائزة، علي مدي السنوات الأربع الماضية، كانت تسافر بلا كلل لإعلام الناس بمصير الايزيديين وغيرهم من ضحايا داعش.
واحتُجزت مراد لعدة أشهر من جانب داعش في عام 2014 وتعرضت للاعتداءات الوحشية، حتي تمكنت من الهروب بعد ثلاثة أشهر.
وهي تعيش الآن في ألمانيا وتناضل من أجل مقاضاة زعماء داعش الارهابي أمام محكمة دولية.
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ألف إمرأة أيزدية محتجزة عند داعش حتي الآن

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